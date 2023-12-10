"نوبكو" تختتم فعالية "ابتكر في الصحة" وتعلن عن الفائزين في الهاكاثون

وحقق هاكاثون ابتكر في الصحة بالشراكة مع الصحة القابضة نجاحًا ملحوظًا، حيث حظي بتقديم أكثر من 500 شخص في مرحلة التسجيل تأهل منهم 100 مشارك موزعين على 15 فريقاً قدموا أكثر من 21 نموذجاً أولياً بعدد 72 اختباراً في مسارات تحدي الصحة الوقائية.