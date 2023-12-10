"نوبكو" تختتم فعالية "ابتكر في الصحة" وتعلن عن الفائزين في الهاكاثون

اختتمت نوبكو الرائدة والمتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فعالية "هاكاثون ابتكر في الصحة" التي نظمتها الشركة على مدى ثلاثة أيام في مدينة الرياض بهدف إيجاد حلول مبتكرة في مجال الصحة الوقائية لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز المساهمة في بناء مجتمع مبتكر وفعال وتهيئة فرص الاستثمار في هذه الابتكارات.
وأعلنت نوبكو عن المبتكرين الفائزين بجوائز هاكاثون ابتكر في الصحة وذلك خلال الحفل الخاص الذي نظمته الشركة بمناسبة إطلاق المبادرة التي جاءت تحت شعار "أولويتنا الإنسان وغايتنا الابتكار"، وأحرز فريق تعافيت المركز الأول عن مشروعه في تحدي إدارة النفايات الطبية ونال جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال.
فيما حل فريق سمارت بي في المركز الثاني، عن مشروعه في تحدي مساعدة المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي للحد من الأمراض ونال 35 ألف ريال، ونال فريق حريص المركز الثالث عن مشروعه في تحدي رفع الوعي بأهمية الفحوصات الاستكشافية وحصل على جائزة قدرها 25 ألف ريال.
ونوه وزير الصحة فهد الجلاجل بالمستوى العالي للمشاركات، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات في دفع عجلة التقدم في مجال الصحة، كما أعرب عن فخره بالمواهب الشابة التي أظهرت قدرة استثنائية على الابتكار والتفكير الإبداعي.
وأكّد على أهمية دور البحث والتطوير والابتكار في صحة الإنسان وأنّه من المتوقع سيكون الصرف على التطوير والابتكار 2.5% من الناتج المحلي أي ما يقارب ثلث ميزانية الصحة مدفوعة لتعزيز البحث والتطوير والابتكار.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو في كلمته خلال الحفل على أنّ هاكاثون ابتكر في الصحة مبادرة تعزز جانب المسؤولية الاجتماعية في نوبكو، وتؤكد على انفتاح الشركة نحو المجتمع لإطلاق المشاريع والمبادرات ترتقي بصحة الجميع والتي تسهم في تحسين وتعزيز الصحة الوقائية في المملكة.
وحقق هاكاثون ابتكر في الصحة بالشراكة مع الصحة القابضة نجاحًا ملحوظًا، حيث حظي بتقديم أكثر من 500 شخص في مرحلة التسجيل تأهل منهم 100 مشارك موزعين على 15 فريقاً قدموا أكثر من 21 نموذجاً أولياً بعدد 72 اختباراً في مسارات تحدي الصحة الوقائية.
ولا تمثل هذه المشاريع فقط إنجازًا للفرق المشاركة، بل تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 للمملكة في تطوير قطاع الصحة وعلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا والابتكار في تحسين الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.