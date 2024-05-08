أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 63 من طلبة جامعة الملك سعود

وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، ووزير التعليم رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان.