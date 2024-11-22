"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير والباحة.
وبحسب تقرير "الأرصاد"، ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من بعض تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف مترٍ إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.
ووفق "الأرصاد"، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.