18 فارسة يحققن الفوز في بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل بـ"العلا"

وتأكيدًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركته في مجال الفروسية، فقد اشترك 40 من أبناء وبنات العلا في تولّي مهام الإشراف على المنافسة والمساعدة البيطرية بعد اختيارهم من ضمن قائمة مختصرة تضم أكثر من 80 شابًّا خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة.