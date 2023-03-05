18 فارسة يحققن الفوز في بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل بـ"العلا"

أسفرت النتائج النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل عن فوز 18 فارسة و44 فارسًا في المنافسات التي جمعت 207 متنافسين.
وشهد هذا العام مشاركة خمسة فرسان من العلا في البطولة، وذلك في إطار استراتيجية الفروسية التي وضعتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتضمنت برنامج تطوير، قدَّم للفرسان مجموعة مختارة من دورات التدريب والمشورة والدعم الفني، إضافة إلى خبرات تنافسية واسعة.
وتأكيدًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركته في مجال الفروسية، فقد اشترك 40 من أبناء وبنات العلا في تولّي مهام الإشراف على المنافسة والمساعدة البيطرية بعد اختيارهم من ضمن قائمة مختصرة تضم أكثر من 80 شابًّا خضعوا لبرنامج تدريبي صارم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية قبل البطولة.