مصدر رئاسي فرنسي: سنطلب من السعودية المساعدة لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية

كشف مصدر رئاسي فرنسي أن باريس ستطلب من المملكة المساعدة لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: السعودية تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من حدة تداعيات الحرب بأوكرانيا، والحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.
وأضاف وفق ما نقلته "العربية": مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد، وسنبحث معه إمكانيات حل النزاع في أوكرانيا.
وأردف: السعودية عضو مهم في مجموعة العشرين، ولها تأثير على روسيا، ونقدّر دعوة السعودية للرئيس الأوكراني لحضور القمة العربية الأخيرة، ونتقاسم مع ولي العهد الرؤية حول ضرورة إيجاد مخرج لأزمة أوكرانيا.
وتابع المصدر: سنبحث مع ولي العهد التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية، ونتطلع إلى التعاون مع الشركات السعودية في مجال التقنية الحديثة والصناعة.