"أكاديمية د.سليمان الحبيب " تُطلق برنامج القادة الجدد في تخصصات الإدارة الصحية

أكملت أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية استعدادتها لإطلاق برنامج القادة الجدد، الذي يعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ويستهدف حديثي التخرج في تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية، وذلك تحت إشراف خبراء ورواد متخصصين في إدارة المستشفيات .
وقال د. سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تماشياً مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وامتداداً لجهود المجموعة في الاضطلاع بمسؤولياتها العلمية والمجتمعية، وسعيها الدائم لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، من أجل الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية عبر الاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف د. الحبيب أن برنامج القادة الجدد سيشتمل على العديد من تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية مثل خدمات وعلاقات المرضى وتجربة المريض والموافقات الطبية وإدارة المرافق والسلامة وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية.
وتابع د. الحبيب موضحاً أن البرنامج يستهدف إعداد قادة محترفين في الإدارات والأنظمة الصحية، قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة وتوجيه الأفراد نحو المسارات السليمة، بالإضافة إلى تنمية قدرات المتدربين واكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة، لمواجهة التحديات والأزمات المهنية، بجانب تعزيز القدرة على التغيير التنظيمي والتخطيط للمستقبل مع الحفاظ على أداء الفريق، وشدد على أن البرنامج سيسهم بفاعلية في تطوير إدارة المستشفيات باطلاع المستفيدين على أحدث معايير وأسس الإدارة العالمية والمحلية وتطبيقها عملياً، وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.
واختتم د. الحبيب حديثه بالقول أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية ، تعتبر التعليم الطبي جزءاً لا يتجزأ من أهدافها ورؤيتها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مؤكداً أنها ستمضي قدما في نهجها التعليمي والتطويري، اسهاماً منها في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية.
الجدير بالذكر أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية قامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين منذ تأسيسها، كما دأبت على تنظيم ورعاية العديد من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف تنمية العنصر البشري. ووقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن " George Washington University" وفي مجال الخدمات المهنية والتعليمية وبرامج الزمالة.
وأخرى مع الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء " royal college of physicians of irland" تشمل إقامة امتحانات الزمالة الأيرلندية، كما أطلقت 36 برنامج للتدريب وإعداد القادة لاستيعاب 2135 متدرب ، ومن أبرز البرامج التي قامت المجموعة بتدشينها مؤخراً برنامج همة الهندسي، وهو برنامج نوعي ومتخصص في تأهيل وتطوير وتدريب المهندسين حديثي التخرج للإستفادة والإحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة بمشاريع المجموعة ، وبرنامج همة لتطوير القيادات والذي تم إطلاقه لإعداد الموظفين الأكفاء من ذوي الأداء المتميز، لتولي المناصب القيادية تماشياً مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة .