"أكاديمية د.سليمان الحبيب " تُطلق برنامج القادة الجدد في تخصصات الإدارة الصحية

وتابع د. الحبيب موضحاً أن البرنامج يستهدف إعداد قادة محترفين في الإدارات والأنظمة الصحية، قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة وتوجيه الأفراد نحو المسارات السليمة، بالإضافة إلى تنمية قدرات المتدربين واكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة، لمواجهة التحديات والأزمات المهنية، بجانب تعزيز القدرة على التغيير التنظيمي والتخطيط للمستقبل مع الحفاظ على أداء الفريق، وشدد على أن البرنامج سيسهم بفاعلية في تطوير إدارة المستشفيات باطلاع المستفيدين على أحدث معايير وأسس الإدارة العالمية والمحلية وتطبيقها عملياً، وهو الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.