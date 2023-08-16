مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد GHA للسياحة العلاجية

وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى إن الحصول على هذا الاعتماد المهم يعكس التزامنا العميق بتطوير تجارب المرضى المحليين والدوليين، ويتيح لنا الفرصة للإنضمام إلى شبكة مزودي خدمات GHA المعترف بها دولياً، ويعد لحظة فخر، وتتويج مستحق لجهود المستشفى، وقصص النجاح الكثيرة التي حققها مع المرضى، الأمر الذي أكسبه سمعة إقليمية ممتازة كمزود رعاية صحية من الدرجة الأولى، ونجح في جذب الباحثين عن العلاج من خارج المملكة بخدماته الفريدة للمرضى.