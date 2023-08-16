مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد GHA للسياحة العلاجية

في إنجاز نوعي مهم حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على جائزة Global Healthcare Accreditation (GHA) المتميزة لخدمات السياحة العلاجية، بعد استيفاءه لكافة معايير الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، المعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua-IEEA، وأكدت GHA أن المستشفى يقدم رحلة علاج استثنائية للمريض من لحظة دخوله المستشفى إلى مرحلة الرعاية بعد العلاج.
وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى إن الحصول على هذا الاعتماد المهم يعكس التزامنا العميق بتطوير تجارب المرضى المحليين والدوليين، ويتيح لنا الفرصة للإنضمام إلى شبكة مزودي خدمات GHA المعترف بها دولياً، ويعد لحظة فخر، وتتويج مستحق لجهود المستشفى، وقصص النجاح الكثيرة التي حققها مع المرضى، الأمر الذي أكسبه سمعة إقليمية ممتازة كمزود رعاية صحية من الدرجة الأولى، ونجح في جذب الباحثين عن العلاج من خارج المملكة بخدماته الفريدة للمرضى.
وتابع د. البوعلي قائلاً " أن الحصول على اعتماد GHA، المعني بالنهوض بجودة الرعاية الصحية والسلامة في صناعة السياحة العلاجية، يسهم في تحقيق المستهدفات الصحية لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أنه سيعزز من مكانتنا كمزود رعاية صحية موثوق به على مستوى الإقليم والعالم، ويزيد من إقبال الباحثين عن العلاج من خارج الحدود".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلف لـ GHA ، على الدور التحويلي لاعتماد GHA ، قائلاً: "الاعتماد من قبل GHA بمثابة شهادة ثقة وجودة في الرعاية الصحية، ويطمئن المرضى والحكومات وشركات التأمين، أن المستشفيات المعتمدة من GHA، كمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ملتزمة بأعلى معايير رعاية المرضى والنتائج الطبية الناجحة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق الكثير من النجاحات الطبية، التي أهلته لحصد عدد كبير من الجوائز والاعتمادات، كاعتماد HIMSS Stage-7، والكلية الأمريكية للأشعةACR ، وكلية علماء الأمراض الأمريكيةCAP ، واعتماد AABB، بالإضافة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. كما تم الاعتراف به كأول مشروع صحي رقمي متكامل تماماً في المنطقة.