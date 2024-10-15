مع زيارة ولي العهد إلى القاهرة.. السعودية ومصر تحملان همَّ شعوب المنطقة

وكانت الزيارات المتبادلة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية؛ نقاطًا محورية في تعزيز العلاقات بين البلدين؛ حيث شهدت هذه الزيارات توقيع العديد من الاتفاقيات، وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية؛ ومن بين أبرز هذه الزيارات: زيارة الملك سلمان التاريخية إلى القاهرة في عام 2016، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي عزّزت التعاون بين البلدين.