"التخصصي" يوقع مذكرة تفاهم مع "ORACLE" لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أوراكل (ORACLE)، للتعاون في تسريع تطبيق تكنولوجيا السجلات الطبية الإلكترونية، بهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية السعودي، وذلك بحضور معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب الرئيس والمدير العام لـ أوراكل هيلث السيد ترافيس دالتون.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وموارد "التخصصي" في توسيع نطاق انتشار الحلول التي تقدمها أوراكل لقطاع الرعاية الصحية السعودي، وذلك من خلال المساهمة في تحديد احتياجات الكيانات الصحية، ووضع نطاق وخطة لتطلعات القطاع. كما يسعى طرفا المذكرة إلى تعزيز إنتاجية خدمات مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والنهوض بجودة خدماتها وسلامتها، وتوفير منصة داعمة للابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتمكين الممارسين الصحيين من تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.
وتأتي المذكرة في ظل التوجهات الاستراتيجية للتخصصي، الهادفة لتعزيز انتشار التكنولوجيا في القطاع الصحي، لدورها في تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز مهارات وقدرات الممارسين الصحيين، وترسيخ مكانة المستشفى عالمياً في مجال الأبحاث والابتكار في تقديم الرعاية الصحية.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعدُّ من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).