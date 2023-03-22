"التخصصي" يوقع مذكرة تفاهم مع "ORACLE" لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرات وموارد "التخصصي" في توسيع نطاق انتشار الحلول التي تقدمها أوراكل لقطاع الرعاية الصحية السعودي، وذلك من خلال المساهمة في تحديد احتياجات الكيانات الصحية، ووضع نطاق وخطة لتطلعات القطاع. كما يسعى طرفا المذكرة إلى تعزيز إنتاجية خدمات مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والنهوض بجودة خدماتها وسلامتها، وتوفير منصة داعمة للابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتمكين الممارسين الصحيين من تقديم خدمة أفضل للمستفيدين.