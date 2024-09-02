صندوق النفقة.. إجراءات إلكترونية ميسّرة تضمن الصرف للمستفيدين دون تأخير

وقبل إنشاء الصندوق كان صرف النفقة مرتبطًا بالتزام المطالب بها، وقد يستغرق الأمر شهورًا في حال تعذر الاستقطاع، وبعد إنشائه إذا تعذر تحصيل النفقة من المطالب بها؛ يمكن تقديم طلب إلكتروني للصندوق، ويتم صرف النفقة خلال 5 أيام عمل، وذلك عند استيفاء الشروط.