أمير الباحة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويشيد بجهود الجهات الحكومية

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ.
وقال أمير الباحة إن هذا النجاح يشهد بتميزه الجميع وعاشه حجاج بيت الله الحرام واقعاً ملموساً في الوقت الذي تابعه المسلمون في العالم وهم يلهجون بخالص الدعاء لهذه البلاد وقيادتها وأن يمكنهم المولى عزت قدرته من حج بيته الحرام في مثل هذا اليسر وعلى مثل هذه الطمأنينة، وذلك بفضل الله ثم بما أولته قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لخدمة ضيوف الرحمن حتى أصبح موسم الحج هدفاً تتوحد فيه كل الجهود وتسخر لأجله جميع الإمكانيات".
وأشاد أمير الباحة بجهود جميع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وما تحقق من تميز في إدارة وخدمة الحشود وفق أعلى المعايير الفنية التقنية.
وسأل المولى -عزّ وجلّ- بأن يسبغ على حجاج بيته فائض رحمته وعظيم عطفه وأن يكرمهم بالقبول، وأن يجعل ذلك في موازين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع الجهات والأفراد الذين جمعت بين الإخلاص والتفاني والمهنية العالية.