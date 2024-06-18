أمير الباحة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويشيد بجهود الجهات الحكومية

وقال أمير الباحة إن هذا النجاح يشهد بتميزه الجميع وعاشه حجاج بيت الله الحرام واقعاً ملموساً في الوقت الذي تابعه المسلمون في العالم وهم يلهجون بخالص الدعاء لهذه البلاد وقيادتها وأن يمكنهم المولى عزت قدرته من حج بيته الحرام في مثل هذا اليسر وعلى مثل هذه الطمأنينة، وذلك بفضل الله ثم بما أولته قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لخدمة ضيوف الرحمن حتى أصبح موسم الحج هدفاً تتوحد فيه كل الجهود وتسخر لأجله جميع الإمكانيات".