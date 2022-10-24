لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين.. "بيئة العرضيات" تردم بئرًا مكشوفة بالعرضية الشمالية

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- في ردم بئر مكشوفة تُشَكّل خطورة على عابري الطريق والمتنزهين؛ للحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات المهندس عبدالله بن زبران الشمراني، أنه تم ردم إحدى الآبار المهجورة والمكشوفة والتي تشكّل خطرًا ببلاد العوامر بالعرضية الشمالية، بمشاركة الدفاع المدني وبلدية العرضية الشمالية وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة"، وتم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة تلك الجهات.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وطالَبَ الغامدي المواطنين والمقيمين المشاركة بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.