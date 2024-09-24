الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي في معرض السيارات الكهربائية 2024

شاركت الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي - الذراع التقني لمجموعة الشريف القابضة - مشاركتها المتميزة في معرض السيارات الكهربائية EV Auto Show 2024 قدمت الشريف إكس في هذا الحدث الدولي البارز أحدث حلولها في مجال السيارات الكهربائية والتنقل الحضري الذكي، مما يعزز دورها في التحول نحو مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية المملكة لتقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وخلال أول أيام المعرض، تمكنت الشريف إكس من استقطاب اهتمام واسع بفضل عرضها لحلول شحن السيارات الكهربائية المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الشحن السريع المدمجة مع أنظمة إدارة الطاقة الذكية. وبرز تطبيق الشحن E-Fill كأحد الحلول الرقمية المتميزة التي تعكس التزام الشركة بتقديم تجربة شحن متكاملة وسلسة. يمكن للتطبيق أن يُحدث نقلة نوعية في إدارة شحن المركبات الكهربائية، حيث يتيح للمستخدمين تحديد مواقع محطات الشحن، حجز الأوقات المناسبة، متابعة حالة الشحن في الوقت الفعلي، والدفع الإلكتروني بمرونة، مما يعزز من تحقيق أهداف الاستدامة التي تتطلع إليها المملكة.
وفي سياق آخر، وقعت الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي مذكرة تفاهم مع شركة وادي الحلول، إحدى شركات شركة الكهرباء السعودية، للتعاون في مجال شحن المركبات الكهربائية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز بنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية في المملكة، مما يساهم في تسريع وتيرة التحول نحو النقل المستدام.
وفي حديثه عن دور الشركة في دعم رؤية 2030، قال السيد نواف الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة: "مشاركتنا تأتي في سياق جهودنا المستمرة لتوفير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030". وأضاف "نحن في الشريف إكس نعتبر أنفسنا جزءًا من هذه الرؤية الطموحة التي تسعى إلى التحول إلى مجتمع مستدام واقتصاد يعتمد على الطاقة المتجددة".
وأضاف السيد محمد المساوي، الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي: "نحن ملتزمون باستراتيجيتنا لدعم الاستدامة وتعزيز كفاءة التنقل الحضري. من خلال هذه الابتكارات، نسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم مستقبل أخضر لأجيالنا القادمة".
وقد شكل المعرض منصة عالمية لتبادل الأفكار حول مستقبل التنقل الكهربائي، وحظيت مشاركة "الشريف إكس" بإشادة واسعة لدورها الريادي في تطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنامية وتستعد لمواكبة تطلعات المملكة في بناء اقتصاد قائم على الاستدامة.