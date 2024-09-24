الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي في معرض السيارات الكهربائية 2024

وخلال أول أيام المعرض، تمكنت الشريف إكس من استقطاب اهتمام واسع بفضل عرضها لحلول شحن السيارات الكهربائية المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الشحن السريع المدمجة مع أنظمة إدارة الطاقة الذكية. وبرز تطبيق الشحن E-Fill كأحد الحلول الرقمية المتميزة التي تعكس التزام الشركة بتقديم تجربة شحن متكاملة وسلسة. يمكن للتطبيق أن يُحدث نقلة نوعية في إدارة شحن المركبات الكهربائية، حيث يتيح للمستخدمين تحديد مواقع محطات الشحن، حجز الأوقات المناسبة، متابعة حالة الشحن في الوقت الفعلي، والدفع الإلكتروني بمرونة، مما يعزز من تحقيق أهداف الاستدامة التي تتطلع إليها المملكة.