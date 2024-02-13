"سيف السلام 12".. مناورات تمرين مشترك تنطلق في الشمالية الأسبوع المقبل

وأوضح أن التمرين سيشهد التدريب على العمليات البرية والجوية والبحرية وعمليات الدفاع الجوي، وعمليات الاستخبارات والاستخبارات المضادة، وتبادل المعلومات وإجراءات التعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل، والقيادة والسيطرة، والإسناد الطبي وأمن الحدود، ومكافحة الألغام، وعمليات المعلومات، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين افتراضي للتعامل مع مختلف العمليات السيبرانية.