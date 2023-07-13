الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.. "المدني" يوضح بـ4 خطوات

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق تمر عبر خطوات تتمثل في "التوجه إلى مكان الحريق بالطفاية، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب".