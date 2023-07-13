محليات
الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.. "المدني" يوضح بـ4 خطوات
اسحب صمام الأمان وابتعد بمسافة آمنة عن اللهب ثم اضغط على المقبض
تحت وسمي #لسلامتك، و#الوقایة_أمان، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن ماهية الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق وطبيعتها.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق تمر عبر خطوات تتمثل في "التوجه إلى مكان الحريق بالطفاية، ثم سحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب".
وتابعت: "اضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب، وقم بمكافحة الحريق مع اتجاه الرياح وليس عكسه".