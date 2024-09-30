"الزعاق": موسم الأمطار في الدول الخليجية يمتد نحو ثمانية أشهر لكنه شحيح التساقط

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أفضل فترات تساقط هطول الأمطار هي الفترة المحصورة بين دخول موسم سهيل إلى دخول موسم المربعانية، فهذه الفترة داخلة في حيز الوسم، لذلك يقول العامة "أول المربعانية وسم".