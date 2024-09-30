"الزعاق": موسم الأمطار في الدول الخليجية يمتد نحو ثمانية أشهر لكنه شحيح التساقط

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ إن الأمطار لها مواسم ومناطق، فالمناطق القطبية معدومة المطر، والاستوائية دائمة المطر، والصحاري العربية شحيحة.
وأضاف "الزعاق"؛ أن موسم الأمطار في الدول الخليجية يمتد نحو ثمانية أشهر، لكنه شحيح التساقط، ويبدأ مع دخول موسم سهيل أواخر أغسطس "إذا دخل سهيل، لا تأمن السيل"، وينتهي بدخول موسم "التويبع" في آخر شهر مايو.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أفضل فترات تساقط هطول الأمطار هي الفترة المحصورة بين دخول موسم سهيل إلى دخول موسم المربعانية، فهذه الفترة داخلة في حيز الوسم، لذلك يقول العامة "أول المربعانية وسم".