"الأوقاف" تحمي أوقافًا مجهولة بقيمة نصف مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن صرف مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة، بلغت أكثر من 9 ملايين ريال؛ وذلك حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، التي تم إصدارها سابقًا؛ انطلاقًا من دورها في المحافظة على الأوقاف وتطويرها، وتنميتها، وتعزيز دورها، في الأثر الاقتصادي والاجتماعي.