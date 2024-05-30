ولي العهد يتلقّى رسالة خطية من رئيس الصومال

وتسلم الرسالةَ نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، خلال استقباله في مقرّ الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي.