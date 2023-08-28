قطعت آلة كهربائية أوردته وأعصابه.. 6 ساعات جراحة تنقذ ذراع مصاب بجدة

وأوضحت "صحة جدة" أنه عند استقبال الحالة في الطوارئ تم نقلها بشكلٍ عاجلٍ إلى غرفة العمليات، وعلى الفور قام الفريق الطبي المكوّن من جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وقسم العمليات والتخدير، بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ طرف المريض استغرقت 6 ساعات متواصلة -وبفضل الله- أسهمت العناية الإلهية، وسرعة إنجاز العملية في الحفاظ على يد المصاب واستعادة الحركة لها.