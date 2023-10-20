اتفاقية مع "إنسان" و"دنيا" بمنتدى السلام.."أخضر التايكوندو" يتهيأ لمنافسات الرياض القتالية

من جانب آخر، شاركت البطلة العالمية دنيا أبوطالب في الجلسات الحوارية بمنتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام بحضور شخصيات رياضية عالمية بتقدمهم وزير الرياضة، وعلى صعيد المنتخبات السعودية يستعد الأخضر لخوض منافسات الألعاب القتالية في البومسي والقتال الجماعي التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري.