اتفاقية مع "إنسان" و"دنيا" بمنتدى السلام.."أخضر التايكوندو" يتهيأ لمنافسات الرياض القتالية

وقّع الاتحاد السعودي للتايكوندو، ممثلاً في رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية إنسان، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونغ وان تشو.
من جانب آخر، شاركت البطلة العالمية دنيا أبوطالب في الجلسات الحوارية بمنتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام بحضور شخصيات رياضية عالمية بتقدمهم وزير الرياضة، وعلى صعيد المنتخبات السعودية يستعد الأخضر لخوض منافسات الألعاب القتالية في البومسي والقتال الجماعي التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للتايكوندو يشرف على منافسات بطولة الجامعات السعودية للموسم الرابع عشر؛ حيث سيتم إدارة المنافسات من قبل لجان الاتحاد "الفنية - الحكام - المسابقات" في إطار التعاون مشترك.