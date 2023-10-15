"الدفاع المدني" يحذر من المجازفة بمحاولة عبور الأودية أثناء جريانها

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها خلال هطول الأمطار.
وقالت المديرية، في تغريدة على "إكس": أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية؛ لا تجازف بحياتك في محاولة اجتيازها.
يأتي ذلك فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.