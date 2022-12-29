أمانة جدة: إنجاز 69% من مشروع الواجهة البحرية بأبحر

أكدت أمانة جدة، اليوم الخميس، أن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، والذي تُنفذ مرحلته الأولى، أحد أبرز مشروعات الأنسنة التي تعمل أمانة المحافظة على تطويرها بمساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع؛ لتكون وجهة سياحية جاذبة ومتنفسًا للسكان والزائرين.
وقالت الأمانة: إن المشروع يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وتتجاوز قيمته الإجمالية الـ 229 مليون ريال.
وأشارت إلى أنه سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر؛ حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطويرًا كاملًا للبنية التحتية.
وأضافت أمانة جدة، أنها تواصل أعمال الإنجاز في المشروع، موضحةً أن المرحلة الحالية تنفذ على امتداد 2.3 كم طوليًا، ويتوقع أن ينتهي العمل من المشروع في عام 2023.
ولفتت إلى أنه بلغت نسبة الإنجاز 69%، فيما تتكون عناصر المشروع التطويرية من جدار بحري بطول 2.100م، وشواطئ سباحة بطول 300م، وسقالة بحرية بطول 138م، بالإضافة لممشى بحري وساحات حضرية ومسطحات خضراء ومسار للدراجات ومناطق ألعاب أطفال، ومبنى للتحكم والمراقبة ومباني دورات مياه عامة.