أمانة جدة: إنجاز 69% من مشروع الواجهة البحرية بأبحر

أكدت أمانة جدة، اليوم الخميس، أن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، والذي تُنفذ مرحلته الأولى، أحد أبرز مشروعات الأنسنة التي تعمل أمانة المحافظة على تطويرها بمساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع؛ لتكون وجهة سياحية جاذبة ومتنفسًا للسكان والزائرين.