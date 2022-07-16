"الأمن السيبراني" ووزارة الأمن الوطني الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم

وتهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، وتضمنت مجالات عدة؛ من أبرزها مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.