"الحجرف" يناقش تكثيف التعاون المشترك مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" داتو ليم جوك هوي، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.