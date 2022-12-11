"فيديو".. ضبط مرتكبي عدد من الجرائم بينهم شخص بحوزته 7 كجم من الحشيش المخدر

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الطائف؛ قام بصدم مركبات عمداً، وإشهار السلاح الأبيض على آخر، ومحاولة صدم مركبة أمنية، والهروب من الموقع.