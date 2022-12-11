"فيديو".. ضبط مرتكبي عدد من الجرائم بينهم شخص بحوزته 7 كجم من الحشيش المخدر

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الطائف؛ قام بصدم مركبات عمداً، وإشهار السلاح الأبيض على آخر، ومحاولة صدم مركبة أمنية، والهروب من الموقع.
وتمكنت شرطة دومة الجندل من ضبط مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، وسرقة مصوغات ذهبية من محل تجاري.
وفي الباحة، تم القبض على مواطن قام بنقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في مركبة يقودها بينهم 6 إثيوبيين ويمني.
وألقت شرطة القصيم القبض على مواطن قام بسرقة لوحات مركبة واستخدامها على مركبته، والسير بها باتجاهٍ معاكسٍ بتهور وسرعة عالية، معرّضاً سلامة مستخدمي الطريق للخطر وتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي، كما تمّ القبض على ثلاثة مواطنين دخلوا مرفقاً عاماً بدرّاجة نارية وقاموا بتوثيق ذلك ونشره بغرض التباهي وزيادة المشاهدات بمنصات التواصل.
وفي بيشة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على مواطن بحوزته 7 كجم من مادة الحشيش المخدر و42 قرصاً من مادة الأمفيتامين وسلاحان ناريان وطلقات حية غير مرخصة.
وتمّ في القصيم القبض على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وقام بحوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.