"خالد للعيون" يطلق برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمكافحة العمى في إفريقيا

أطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، برنامجًا تدريبيًا لتنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال صحة العيون بعدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي تهدف إلى مكافحة العمى الممكن تفاديه.
ويأتي هذا البرنامج كترجمة عملية لنقل الخبرات والمعارف والتقنيات الطبية المتقدمة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية في مجال طب العيون ومكافحة العمى، إلى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بما يعزز جودة الخدمات الطبية واستدامتها.
ويركز البرنامج على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل لدعم الأنشطة التعليمية والتدريبية، حيث يُقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 تحت عنوان “أساسيات صيانة الأجهزة البصرية”. ويهدف إلى تزويد المتدربين بمهارات عملية متقدمة في صيانة أجهزة طب العيون، بما يسهم في تقليل الأعطال وتكاليف الاستبدال وضمان استمرارية الخدمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات البشرية الوطنية في تلك الدول.
ويشارك في البرنامج 11 متدربًا يمثلون إحدى عشرة دولة أفريقية هي: موريتانيا، ومالي، وجيبوتي، وكوت ديفوار، والنيجر، وبوركينا فاسو، والصومال، وغينيا، وجزر القمر، وموزمبيق، وتوغو. وسيتمكن المشاركون من نقل التجربة والخبرة إلى بلدانهم، بما يدعم استدامة خدمات صحة العيون ويسهم في بناء منظومات صحية أكثر كفاءة.