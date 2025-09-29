"خالد للعيون" يطلق برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لمكافحة العمى في إفريقيا

ويشارك في البرنامج 11 متدربًا يمثلون إحدى عشرة دولة أفريقية هي: موريتانيا، ومالي، وجيبوتي، وكوت ديفوار، والنيجر، وبوركينا فاسو، والصومال، وغينيا، وجزر القمر، وموزمبيق، وتوغو. وسيتمكن المشاركون من نقل التجربة والخبرة إلى بلدانهم، بما يدعم استدامة خدمات صحة العيون ويسهم في بناء منظومات صحية أكثر كفاءة.