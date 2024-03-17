المسجد الحرام .. جهود متواصلة لتسهيل حركة الحشود لاستيعاب أكبر قدر من ضيوف الرحمن

تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات العاملة في المسجد الحرام, على تنظيم المسارات والحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته, وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء الصلوات بكل يسر وسهولة.