مساعد وزير الإعلام: يوم التأسيس يذكّرنا بالإرث الشامخ والبطولات الخالدة لقادتنا

رفع مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: إننا نستذكر بهذه المناسبة الإرث الشامخ والبطولات الخالدة لقادتنا، الذين شيّدوا بسواعدهم هذه المملكة، حتى وصلت لما وصلت إليه هذا اليوم.
وأضاف مساعد وزير الإعلام: ما نشهده من نهضةٍ تنمويةٍ كبرى، وإنجازات بارزة في جميع المجالات، وما حققته المملكة من مكانة كبيرة على الساحة العالمية؛ يأتي بفضل النظرة الثاقبة التي تجسدها رؤية السعودية 2030، التي حققت ذلك التحول التاريخي، والتي تأتي امتدادًا لتلك الإنجازات التي سطرها قادة هذا الوطن على مدار القرون الثلاثة الماضية.
ودعا الدكتور عبدالله المغلوث المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.