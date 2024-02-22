مساعد وزير الإعلام: يوم التأسيس يذكّرنا بالإرث الشامخ والبطولات الخالدة لقادتنا

وأضاف مساعد وزير الإعلام: ما نشهده من نهضةٍ تنمويةٍ كبرى، وإنجازات بارزة في جميع المجالات، وما حققته المملكة من مكانة كبيرة على الساحة العالمية؛ يأتي بفضل النظرة الثاقبة التي تجسدها رؤية السعودية 2030، التي حققت ذلك التحول التاريخي، والتي تأتي امتدادًا لتلك الإنجازات التي سطرها قادة هذا الوطن على مدار القرون الثلاثة الماضية.