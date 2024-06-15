الصندوق السعودي للتنمية يسلط الضوء على برامجه الإنمائية في ملتقى إعلام الحج

يشارك الصندوق السعودي للتنمية في ملتقى "إعلام الحج" في مكة المكرمة، أحد مبادرات وزارة الإعلام الذي تنظمه خلال الفترة 4 - 10 من ذي الحجة، من خلال جناح تفاعلي افتراضي يستعرض فيه أبرز إسهامات الصندوق الإنمائية في الدول النامية حول العالم.
وحظي جناح الصندوق بزيارة عدد من المسؤولين والضيوف، ومختلف المسؤولين والمؤثرين والإعلاميين في المملكة ودول العالم، كما تعرّف زوّار جناح الصندوق على نبذة عامة عن نشاطه منذ تأسيسه في عام 1974م، والمسار الزمني لأول مشروعات وبرامج الصندوق في الدول النامية حول العالم منذ بدء أعماله في عام 1975م.
وأتاح الجناح تجربة للزوّار من خلال تقنية الواقع الافتراضي، لأبرز مشروعاته الإنمائية في مختلف الدول النامية، والقصص التنموية للمستفيدين من تلك المشروعات، للتعرّف على الأثر التنموي على المجتمعات الأقل نموًا، الذي تسهم في تحقيقه تلك المشروعات التي يموّلها الصندوق حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن للصندوق السعودي للتنمية سجلًا تاريخيًا حافلًا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق على مدى خمسة عقود، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لتلك البلدان النامية.