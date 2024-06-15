الصندوق السعودي للتنمية يسلط الضوء على برامجه الإنمائية في ملتقى إعلام الحج

وحظي جناح الصندوق بزيارة عدد من المسؤولين والضيوف، ومختلف المسؤولين والمؤثرين والإعلاميين في المملكة ودول العالم، كما تعرّف زوّار جناح الصندوق على نبذة عامة عن نشاطه منذ تأسيسه في عام 1974م، والمسار الزمني لأول مشروعات وبرامج الصندوق في الدول النامية حول العالم منذ بدء أعماله في عام 1975م.