وافقت أمريكا على بيعها للسعودية.. تعرَّف على إمكانات صواريخ "تاو" الفتاكة

وذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة DSCA للبنتاجون أن السعودية طلبت شراء 507 صواريخ من طراز TOW 2A ،بما في ذلك 7 صواريخ اختبارية قبل الشراء، و507 صواريخ من طراز TOW 2B، بما في ذلك 7 صواريخ اختبارية قبل الشراء، ومعدات الدعم الخاصة بها، وأجهزة محاكاة، وقطع غيار، ومعدات اتصالات، وبرمجيات، وخدمات تدريب الأفراد، والدعم اللوجيستي.