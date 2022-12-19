"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكرة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على البطحاء والشيبة والعديد وسلوى وعردة حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الشفا والهدا والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على النماص وبلقرن وتنومة حتى الثامنة صباحًا.