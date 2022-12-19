"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على البطحاء والشيبة والعديد وسلوى وعردة حتى الثامنة صباحًا.