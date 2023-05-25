محافظ جدة يزور مراكز المراقبة والتحكم بمطار الملك عبدالعزيز

تفقد محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الخميس، مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ للاطلاع على سير العمل وتجهيزات المطار لخدمة المسافرين والزوار والمعتمرين والحجاج.
وكان في استقبال المحافظ، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، وعدد من مديري الجهات الحكومية والتشغيلية في المطار.
وبدأت الجولة من الصالة رقم "1"؛ حيث اطلع المحافظ، على سير العمل والتسهيلات المقدمة لخدمة المسافرين وضيوف الرحمن، والتي شملت مركز مراقبة عمليات الصالة.
وشاهد محافظ جدة، دور المركز في التحكم بعمليات الصالة وتسهيل العمليات اليومية، ومراقبة حركة الركاب والأمتعة والطائرات والتحكم الفعال في سلاسة العمليات؛ لضمان أقصى قدر من رضا المسافرين، من خلال استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة ووسائل دعم القرارات المتقدمة.
كما زار مركز التحكم والمراقبة الأمني بوحدة أمن المطار؛ حيث كان في استقباله قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية، اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني، والذي تحدث عن مهام المركز الذي يؤدي الإشراف والمراقبة والمتابعة الأمنية، بواسطة العديد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية التقنية المتقدمة.
إلى جانب دور المركز في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق الحماية الأمنية للمطار والمرافق التابعة له.