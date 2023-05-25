محافظ جدة يزور مراكز المراقبة والتحكم بمطار الملك عبدالعزيز

كما زار مركز التحكم والمراقبة الأمني بوحدة أمن المطار؛ حيث كان في استقباله قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية، اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني، والذي تحدث عن مهام المركز الذي يؤدي الإشراف والمراقبة والمتابعة الأمنية، بواسطة العديد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية التقنية المتقدمة.