قمة العرب بالجزائر.. أولوية للقضايا العربية وفلسطين وليبيا واليمن والعراق وسوريا في المقدمة

وتحرص قمة الجزائر ضمن فعالياتها التي تستمر يومين، على معالجة قضايا العرب الساخنة، عبر 3 مسارات، يركز المسار الأول على الجوانب الأمنية للأمة العربية، وما تشهده من وضع معقد في الأرضي الليبية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في سوريا والسودان والصومال. تلك الأوضاع تأخذ شكل النزاع الأمني المسلح.

ويتناول المستوى الثاني معالجة الملفات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في العراق، وليبيا، ولبنان وأزمة الفراغ الدستوري في تلك المناطق، بالإضافة إلى المستوى الثالث الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول لها، بعد فترة طويلة من الجمود والانتظار.