بنده تسجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بتنفيذ أكبر علم باستخدام فن الموزاييك

احتفالا بيوم العلم السعودي والذي يوافق يوم 11 مارس من كل عام، بنده تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس لأكبر علم موزاييك مصنوع من عبوات مياه بنده، حيث جاء الاحتفال بطريقتها الخاصة في صناعة أكبر علم يتم تنفيذه بفن الموزاييك وباستخدام العبوات، حيث بلغت مساحة العلم 172.86 متر مربع وبإستخدام أكثر من 48 الف عبوة ، وتم الاحتفال بتوثيق هذا العمل رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتسلمت بنده شهادة كسر الرقم القياسي بالتزامن مع احتفال الوطن بـ يوم العلم الأول، وعقب توثيق الرقم قامت بنده بالتبرع بكافة العبوات المستخدمة في تنفيذ هذا العمل لصالح جمعية إطعام الخيرية بعد يومين من العرض.
وبمناسبة يوم العلم رفع الأستاذ عبدالله الصبان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات لشركة بنده للتجزئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن كافة منسوبي الشركة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، معرباً عن اعتزازه باليوم الذي تستعيد فيه الذاكرة عبق ما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- من أعمال خالدة وبطولات، وعلى رأسها اختياره للعلم راية الوطن الخفاقة بشكله الحالي عام 1937م.
وعن الطريقة التي احتفلت بها بنده بهذه الذكرى، قال الأستاذ عبدالله الصبان "حرصنا على أن لا يكون احتفالنا وتفاعلنا عادياً مع هذا الحدث الأول من نوعه بعد إقرار يوم العلم يوماً من الأيام الوطنية ؛ لذلك حرصنا على توثيقه بتسجيل رقم عالمي في موسوعة غينيس يظل محفوظاً باسم علم المملكة العربية السعودية كأكبر علم تم تنفيذه باستخدام فن الموزاييك، وأيضاً ما يميّز هذا العمل أنه تم تنفيذه من عبوات مياة بنده وفي أحد أسواقنا حرصاً منا على التفاعل مع عملائنا لتسنح لهم الفرصة في التعبير عن مشاعرهم تجاه هذه المناسبة الوطنية التي لها معانٍ كبيرة وتحتفي بأكثر أعلام العالم قيمةً ومكانةً".
أن شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية .
وتُعد شركة بنده سباقة في مواكبة التغييرات لتحسين تجربة العميل، وتسعى الشركة دائمًا إلى دعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع، لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.