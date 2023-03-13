بنده تسجل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بتنفيذ أكبر علم باستخدام فن الموزاييك

وعن الطريقة التي احتفلت بها بنده بهذه الذكرى، قال الأستاذ عبدالله الصبان "حرصنا على أن لا يكون احتفالنا وتفاعلنا عادياً مع هذا الحدث الأول من نوعه بعد إقرار يوم العلم يوماً من الأيام الوطنية ؛ لذلك حرصنا على توثيقه بتسجيل رقم عالمي في موسوعة غينيس يظل محفوظاً باسم علم المملكة العربية السعودية كأكبر علم تم تنفيذه باستخدام فن الموزاييك، وأيضاً ما يميّز هذا العمل أنه تم تنفيذه من عبوات مياة بنده وفي أحد أسواقنا حرصاً منا على التفاعل مع عملائنا لتسنح لهم الفرصة في التعبير عن مشاعرهم تجاه هذه المناسبة الوطنية التي لها معانٍ كبيرة وتحتفي بأكثر أعلام العالم قيمةً ومكانةً".