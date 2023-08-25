أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع "فلاورد"

وعبر فهد الحقباني عن "سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الشركة مع عدة كيانات محلية، بهدف تعزيز الوعي الرياضي وأسلوب الحياة الصحي. كما تأتي تحفيزًا لإتاحة الفرصة لإهداء المحبين اشتراكات في الأندية، مما يساهم في تغيير نمط الحياة إلى أسلوب حياة صحي وسليم، ومن أجل الاستمتاع بأندية أرماح الفخمة ذات الجودة العالية".