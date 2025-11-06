أمازون السعودية تطلق تخفيضات 11.11 بعروض مميزة مع توصيل سريع وخصومات حصرية لأعضاء برايم

تخفيضات 11.11 المميزة على Amazon.sa

لمحة عن عروض 11.11 لعملاء أمازون في السعودية، وتشمل جميع فئات المنتجات مثل:

المستلزمات اليومية والبقالة:

•وفر حتى 50٪ على منتجات التنظيف ومساحيق الغسيل من علامات تجارية مثل تايد، جنتو، بيرسيل، هلا، كلينكس ، فانيش، كلوركس، هاربيك، وأومو.

•وفر حتى 50% على منتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية مثل بامبرز، بيبي جوي، هجيز، فيليبس، افانت، تومي تيبي، سانيتا بامبي، بيبي بريزا، وموستيلا.

•وفّر حتى 50% على منتجات الترطيب والمكملات الغذائية، من علامات تجارية مثل أوبتيموم نيوترشن، ماسل تك، هيومانترا، وآيزو بيور.

•وفّر حتى 40% على الأرز والزيوت من علامات تجارية مثل الشعلان، أبو كاس، والعائلة.

•وفر حتى 40% على سلع المطبخ الأساسية من علامات تجارية مثل ماجي، راينبو ، ريو ماري، وليز.

•وفّر حتى 40% على المياه، والمشروبات الغازية، والقهوة، والشاي من علامات تجارية تشمل نسكافيه، بيرين، نستله بيور لايف، نادك، ريتا، صن توب، إيلي، تانج، ليبتون، بيبسي، وكوكاكولا.

•وفّر حتى 30% على الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الأعشاب والتوابل.

منتجات التجميل والعناية الشخصية:

•وفّر حتى 70% على منتجات العناية بالشعر من شركات مثل كيراستاس، لوريـال، بانتين، هيد آند شولدرز، وهيربل إيسنسز.

•وفّر حتى 70% على مستحضرات التجميل من علامات تجارية مثل مايبيلين، لوريـال، ان واي اكس، وبورجوا.

•وفّر حتى 70% على العطور من علامات تجارية مثل دافيدوف، كالفن كلاين، جوب!، هوغو بوس، الرصاصي، سابل، وأفنان.

•وفّر حتى 60% على منتجات العناية بالبشرة من علامات تجارية مثل دكتور ألثيا، بيوتي أوف جوسون، أنوا، ميديكيوب، نيفيا، فيلورجا، نيوتروجينا، وفازلين.

•وفّر حتى 50% على منتجات العناية بالشعر من علامات تجارية مثل روجين ونيوسيل.

•وفّر حتى 40% على أجهزة تجفيف الشعر، والعناية الشخصية، وفرش الأسنان الإلكترونية، من علامات تجارية مثل فيليبس، بيبي ليس، أورال بي، براون، دايسون، وريفلون.