أمازون السعودية تطلق تخفيضات 11.11 بعروض مميزة مع توصيل سريع وخصومات حصرية لأعضاء برايم

أعلنت أمازون السعودية عن إطلاق مجموعة من العروض المميزة ضمن تخفيضات 11.11 لهذا العام. وبينما انطلقت العروض المبكرة بالفعل، ستتوفر المزيد من التخفيضات، ابتداءً من 7 وحتى 12 نوفمبر عبر الموقع www.amazon.sa/double11. ويمكن للعملاء الحصول على طرق متعددة للتوفير، والوصول إلى آلاف العروض على جميع فئات المنتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك المستلزمات اليومية، والأزياء، والإلكترونيات، والديكور، والمطبخ، والتجميل، وأجهزة أمازون. كما يحظى أعضاء برايم بمزايا إضافية خلال تخفيضات 11.11، مثل العروض الحصرية، والخصومات المصرفية الفورية، وخيارات التوصيل المجاني.
ويمكن لعملاء أمازون في المملكة، الاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية وتوفير يومي عبر متجر بازار، الذي يقدّم آلاف المنتجات العصرية بأسعار منافسة تشمل الموضة، والديكور، والإكسسوارات، وذلك من خلال التطبيق أو الرابط www.amazon.sa/bazaar.
وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: "يسعدنا إطلاق تخفيضات 11.11 المميزة، وهي من أبرز عروض التسوق التي ينتظرها العملاء خلال العام، ونقدم من خلالها تجربة تسوق متكاملة، تجمع بين التوفير والتنوع والراحة. كما تتيح تخفيضات 11.11 في المملكة، مزيداً من فرص التوفير على آلاف المنتجات من جميع الفئات عبر Amazon.sa، مع مزايا خاصة بأعضاء برايم، مثل العروض الحصرية وخيارات التوصيل المجاني. ويمكن للعملاء الاستفادة من تخفيض بنسبة 50% على جميع مشترياتهم من متجر بازار، باستخدام الكود BZR50، بالإضافة إلى خصومات مصرفية فورية وخطط دفع مرنة."
عروض رائعة وخيارات واسعة
تمنح تخفيضات 11.11 العملاء فرصة مميزة للحصول على كل ما يرغبون به، مع الاستفادة من إمكانية التوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي على الطلبات المؤهلة، وتشمل المستلزمات اليومية، والسلع المنزلية، وحتى منتجات العناية والتجميل التي لا غنى عنها. كما يمكن للعملاء التسوق من تخفيضات 11.11 المتاحة على مواقع أمازون في أميركا وبريطانيا وألمانيا، واكتشاف مجموعة واسعة من العروض على المنتجات من علامات تجارية عالمية مثل كوتش، وكالفن كلاين، وأسيكس، والتي يمكن الوصول إليها عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa.
كما يستمتع أعضاء برايم بقيمة مضاعفة، مثل التوصيل المجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الطلبات المؤهلة، إلى جانب الشحن الدولي المجاني على منتجات مختارة. ويستفيد الأعضاء أيضاً من مزايا حصرية على مدار العام تشمل التسوق والترفيه، مثل خدمة برايم فيديو، وألعاب الفيديو من برايم. ويمكن للعملاء الاشتراك في برايم عبر الرابط www.amazon.sa/prime، مقابل 16 ريالاً سعودياً شهرياً، أو 140 ريالاً سعودياً سنوياً.
تخفيضات 11.11 المميزة على Amazon.sa
لمحة عن عروض 11.11 لعملاء أمازون في السعودية، وتشمل جميع فئات المنتجات مثل:
المستلزمات اليومية والبقالة:
•وفر حتى 50٪ على منتجات التنظيف ومساحيق الغسيل من علامات تجارية مثل تايد، جنتو، بيرسيل، هلا، كلينكس ، فانيش، كلوركس، هاربيك، وأومو.
•وفر حتى 50% على منتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية مثل بامبرز، بيبي جوي، هجيز، فيليبس، افانت، تومي تيبي، سانيتا بامبي، بيبي بريزا، وموستيلا.
•وفّر حتى 50% على منتجات الترطيب والمكملات الغذائية، من علامات تجارية مثل أوبتيموم نيوترشن، ماسل تك، هيومانترا، وآيزو بيور.
•وفّر حتى 40% على الأرز والزيوت من علامات تجارية مثل الشعلان، أبو كاس، والعائلة.
•وفر حتى 40% على سلع المطبخ الأساسية من علامات تجارية مثل ماجي، راينبو ، ريو ماري، وليز.
•وفّر حتى 40% على المياه، والمشروبات الغازية، والقهوة، والشاي من علامات تجارية تشمل نسكافيه، بيرين، نستله بيور لايف، نادك، ريتا، صن توب، إيلي، تانج، ليبتون، بيبسي، وكوكاكولا.
•وفّر حتى 30% على الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الأعشاب والتوابل.
منتجات التجميل والعناية الشخصية:
•وفّر حتى 70% على منتجات العناية بالشعر من شركات مثل كيراستاس، لوريـال، بانتين، هيد آند شولدرز، وهيربل إيسنسز.
•وفّر حتى 70% على مستحضرات التجميل من علامات تجارية مثل مايبيلين، لوريـال، ان واي اكس، وبورجوا.
•وفّر حتى 70% على العطور من علامات تجارية مثل دافيدوف، كالفن كلاين، جوب!، هوغو بوس، الرصاصي، سابل، وأفنان.
•وفّر حتى 60% على منتجات العناية بالبشرة من علامات تجارية مثل دكتور ألثيا، بيوتي أوف جوسون، أنوا، ميديكيوب، نيفيا، فيلورجا، نيوتروجينا، وفازلين.
•وفّر حتى 50% على منتجات العناية بالشعر من علامات تجارية مثل روجين ونيوسيل.
•وفّر حتى 40% على أجهزة تجفيف الشعر، والعناية الشخصية، وفرش الأسنان الإلكترونية، من علامات تجارية مثل فيليبس، بيبي ليس، أورال بي، براون، دايسون، وريفلون.
الموضة والإكسسوارات:
•وفّر حتى 50% على الأزياء والنظارات من علامات تجارية مثل لاكوست، نايكي، بوس، تومي هيلفيغر، جيس، بوما، كالفن كلاين، راي بان، كاريرا، وأوكلي.
•وفّر حتى 45% على الساعات وأجهزة مراقبة اللياقة البدنية، من علامات تجارية مثل تومي هيلفيغر، كوتش، كاسيو، ووب، سيكو، سيتيزن، وجارمين.
•وفّر حتى 40% على الأحذية من علامات تجارية مثل نيو بالانس، كروكس، أديداس، سكيتشرز، نايكي، وبوما.
•وفّر حتى 30% على الحقائب، والإكسسوارات، والمجوهرات من علامات تجارية مثل سواروفسكي، باندورا، لاكوست، جيس، تومي هيلفيغر، وبوس.
الإلكترونيات وألعاب الفيديو:
•وفّر حتى 40% على أجهزة الألعاب وملحقاتها، من علامات تجارية مثل بلايستيشن، نينتندو، جيم أون، لوجيتيك جي، أسوس، وإنتل.
•وفّر حتى 40% على سماعات الرأس ومكبرات الصوت من شركات مثل سوني، بوز، أسوس، هايبر إكس، جي بي إل، وأنكر.
•وفّر حتى 40% على الكاميرات وأجهزة العرض من شركات مثل سوني، فوجي فيلم، جو برو، كانون، دي دي باي، وباينتك.
•وفّر حتى 30% على الهواتف الذكية من علامات تجارية مثل سامسونج، آبل، شاومي، هونر، بوكو، ونوثينج.
•وفّر حتى 30% على أجهزة اللابتوب، والأجهزة اللوحية، والشاشات، من علامات تجارية مثل آبل، إتش بي، سامسونج، مايكروسوفت، إم إس آي، وفيوسونيك.
•وفّر حتى 30% على الشواحن المحمولة، ومحولات الطاقة، ومقابس الكهرباء العالمية، من شركات مثل يوجرين، أنكر، وبيلكن.
•وفّر حتى 30% على أجهزة التلفزيون والشاشات، من علامات تجارية مثل تي سي إل، هايسنس، إل جي، وسامسونج.
•وفّر حتى 30% على آلات صنع الثلج من علامات تجارية مثل نينجا، وكراونفل.
أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية:
•وفّر حتى 50% على المكانس الكهربائية وأجهزة تنظيف البقع من علامات تجارية مثل هوفر، دايسون، دريمي، يوفي، روبوروك، وبيسيل.
•وفّر حتى 40% على أجهزة الكوي الثابتة والكوي بالبخار، من علامات تجارية مثل تيفال وفيليبس.
•وفّر حتى 40% على أواني الطهي من علامات تجارية مثل تيفال، كوركماز، ترامونتينا، ونيوفلام.
•وفّر حتى 30% على ماكينات القهوة من علامات تجارية مثل فيليبس، نسبريسو، ونينجا.
•وفّر حتى 30% على أجهزة تنقية الهواء من علامات تجارية مثل فيليبس، دايسون، وليفويت.
•وفّر حتى 30% على أجهزة القلي الهوائية والميكروويف، من علامات تجارية مثل نيكاي، بلاك آند ديكر، وفيليبس.
•وفّر حتى 30% على الأجهزة المنزلية الأساسية مثل الأفران، والثلاجات، ومكيفات الهواء، غسالات الصحون، وغسالات الملابس، من علامات تجارية مثل جيباس، إمبيكس، بوش، وسامسونج، نيكاي، وسوبر جنرال.
أجهزة أمازون
•وفر حتى 60٪ على كاميرات المراقبة وجرس الباب من Ring.
•وفر حتى 30٪ على أجهزة Kindle.
منتجات الرياضة:
•وفّر حتى 40% على معدات التمارين الرياضية وأدواتها مثل أحزمة المقاومة للمساعدة في رفع الأثقال، والمضارب، والأوزان، من علامات تجارية مثل برو آيرون ونوكس بيدال.
•وفّر حتى 30% على أجهزة اللياقة البدنية من علامات تجارية مثل سبيراكس، سبيديانس، وسبارنود.
الألعاب:
•وفّر حتى 40% على منتجات الألعاب والتسلية، من علامات تجارية مثل ليغو، باربي، ليبفروغ، ليتل تايكس، مس رايتشل، هوت ويلز، ولعبة غابيز دولهاوس.
مستلزمات الحيوانات الأليفة:
•وفّر حتى 40% على طعام الحيوانات الأليفة من علامات تجارية مثل شيبا، بورينا، ويسكاس، وفيلكس وميرا.
•وفّر حتى 40% على رمل القطط ومنتجات إزالة روائح فضلات القطط، من علامات تجارية مثل توماس، كاتسان، كيت كات، وتايدي كاتس.
طرق توفير إضافية خلال تخفيضات 11.11:
•خصومات مصرفية فورية: يمكن لعملاء Amazon.sa، الاستفادة من خصومات إضافية على الطلبات المؤهلة عند الدفع ببطاقات "ماستركارد" أو بطاقات بنك الرياض، مثل خصم 100 ريال سعودي مع بطاقات بنك الرياض الائتمانية باستخدام الكود RB100، وخصم 20% مع بطاقات "مدى" من بنك الرياض باستخدام الرمز RB20. تطبق الشروط والأحكام.
•تسوق الآن وادفع لاحقاً: يتمتع العملاء بتجربة تسوق مريحة وبتكلفة مناسبة على Amazon.sa، من خلال تقسيط قيمة مشترياتهم إلى 4 دفعات بدون فوائد، عبر تطبيقي "تابي" و "تمارا". تطبق الشروط والأحكام.
•خطط تقسيط مصرفية: بالتعاون مع مجموعة من البنوك المشاركة في المملكة، تتيح Amazon.sa للعملاء إمكانية الاستفادة من خطط تقسيط بدون فوائد على الطلبات المؤهلة ضمن عروض 11.11. تطبق الشروط والأحكام.
•مزيد من التوفير مع برايم: يحظى أعضاء برايم بخصومات إضافية عند تسوق عروض 11.11، تشمل خصم 10% مع بطاقات "ماستركارد" باستخدام الكود MC10، وخصم 150 ريال سعودي مع بطاقات بنك الرياض الائتمانية باستخدام الكود RB150، وخصم 25% مع بطاقات "مدى" من بنك الرياض باستخدام الكود RB75. تطبق الشروط والأحكام.
•بطاقة هدايا أمازون: يمكن الحصول على رصيد مجاني بقيمة 40 ريال سعودي، عند شراء بطاقة هدايا أمازون الرقمية مقابل 400 ريال سعودي، واستخدامها لدفع الطلبات خلال فترة عروض 11.11 على Amazon.sa. تطبق الشروط والأحكام.
يستطيع عملاء أمازون في المملكة، التسوق من عروض وتخفيضات 11.11 المتاحة على التطبيق أو الموقع Amazon.sa، كما يمكن الاشتراك في عضوية برايم عبرwww.amazon.sa/prime ، والاستمتاع بتوفير أكثر من أي وقت مضى.