في أجواء مفعمة بعمق الماضي.. معهد الصناعات الغذائية يحتفي بيوم التأسيس

وأقام المعهد حفلًا بمشاركة 450 متدربًا من جميع أنحاء المملكة، قدّم خلاله العديد من الهدايا المعبرة والتذكارية عن ذكرى يوم التأسيس للمتدربين، كما تم تنظيم فلكلور العارضة السعودي بجانب تنظيم عرض الخيالة والرحول، ومأدبة إفطار تعبّر عن التراث القديم وأكلاته مثل (الجريش، الهريس، المراصيع)، كما سمح المعهد لمتدربيه بارتداء أزياء مناطقهم؛ وذلك لتعزيز روح الانتماء والهوية؛ حيث يضم المعهد كوادر ومتدربين من جميع أنحاء مناطق المملكة.