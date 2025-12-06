طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على هذه المناطق

وأشار التقرير، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، جازان كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم، وحائل، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.