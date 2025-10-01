انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 غدًا بمشاركة 1300 عارض من 45 دولة

وأشار إلى أن سباق الملواح يتصدّر فعاليات المعرض، حيث يقام على مدى ستة أيام من (5 إلى 10 أكتوبر الجاري)، بمعدل شوط يومي، وتشارك فيه ست فئات: وهي (الفروخ) شاهين، مثلوث جير، وجير شاهين، وجير بيور، وحر، وجير تبع، حيث رفع النادي عدد المتوجين هذا العام في كل شوط إلى (10) فائزين، تشجيعًا للصقارين، بما يرفع إجمالي المتوَّجين في الأشواط الستة إلى (60) فائزًا، كما يقام بالتزامن مع المعرض مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ويشهد إقامة ليالي مزادات في منصة مخصصة داخل المعرض طوال فترة إقامته