مكة المكرمة.. تدشين ٤ مشاريع تطويرية لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

وأبان مساعد الرئيس العام لمجمع كسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان القرشي, أن المشاريع تتمثل في مشروع تطوير مكائن النسيج الآلي، والتي تتميز بسرعة عالية على الإنتاج، وجودة ودقة متناهية، وكذلك مشروع روبوت الخدمات المقدمة لزوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يتم من خلاله تعريف زوار المعرض بالخدمات المقدمة, لافتًا النظر إلى أن الروبوت يمتاز بالتحدث بأكثر من لغة، ويسهم في تقليل الموظفين داخل المعرض والعمل دون توقف.