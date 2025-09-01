ضبط 11 متورطًا و 367 كجم مخدرات في 5 عمليات بالرياض وعسير وجازان والشرقية

تجسيدًا ليقظة الأجهزة الأمنية وتكاملها الميداني، نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين خمس عمليات متزامنة في الرياض وعسير وجازان والمنطقة الشرقية؛ أسفرت عن ضبط 11 متورطًا وحجز 367 كيلوجرامًا من المخدرات، مع استكمال الإجراءات النظامية وإحالة الموقوفين للجهات المختصة.
ففي منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه 57 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة. وفي عسير، ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الربوعة ثلاثة مخالفين إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات الأولية وسُلّم المتهمون والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي المنطقة الشرقية، ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين القبض على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقفا واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا لجهة الاختصاص. كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان مخالفين إثيوبيين لتهريبهما 40 كيلوجرامًا من القات، واستُكملت الإجراءات الأولية بحقهما وسُلّما مع المضبوطات للجهة المختصة. وفي جازان أيضًا، قبضت مكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين لترويجهم 90 كيلوجرامًا من الحشيش، وأُوقفوا وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات تتصل بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات مكافحة المخدرات 995، والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.