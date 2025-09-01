ضبط 11 متورطًا و 367 كجم مخدرات في 5 عمليات بالرياض وعسير وجازان والشرقية

وفي المنطقة الشرقية، ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين القبض على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأُوقفا واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا لجهة الاختصاص. كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان مخالفين إثيوبيين لتهريبهما 40 كيلوجرامًا من القات، واستُكملت الإجراءات الأولية بحقهما وسُلّما مع المضبوطات للجهة المختصة. وفي جازان أيضًا، قبضت مكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين لترويجهم 90 كيلوجرامًا من الحشيش، وأُوقفوا وأُحيلوا إلى النيابة العامة.