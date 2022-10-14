شاهد.. نسخة من حذاء الرسول ﷺ في معرض الهجرة بمركز "إثراء"
شهد معرض "الهجرة على خُطى الرسول ﷺ"، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، عرض نسخة ورسم من حذاء الرسول ﷺ.
ويتناول المعرض موضوع الهجرة بأسلوب معاصر، وحرصت "سبق" على زيارة المعرض، واطلعت على محطاته التفاعلية الثرية.
وقد تم عرض نسخة من حذاء الرسول ﷺ صنعها حرفيون من الأندلس، وهي طبق الأصل من حذاء الرسول ﷺ، في القرن 13 الميلادي، وفقاً لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر (1287 م).
ويتم عادة توزيع هذه النسخ على علماء الحديث في العواصم الإسلامية، حيث يعهد للعلماء مسؤولية حفظ ونقل تعاليم وأحاديث الرسول ﷺ.
وانطلق المعرض الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مؤخراً، مطلع السنة الهجرية الجديدة، بحضور رفيع المستوى من مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي، ومثقفين وضيوف من مختلف دول العالم.
ويستمر المعرض لمدة تسعة أشهر، ثم ينتقل إلى كل من (الرياض وجدة والمدينة المنورة)، ثم عدد من مدن العالم؛ بهدف تسليط الضوء على واحد من أهم الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، هو رحلة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عام 622م من مكة إلى المدينة المنورة، التي أدت إلى ولادة مجتمع يضم اليوم أكثر من 1.5 مليار مسلم.
وقال مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" عبدالله الراشد: الهجرة على خُطى الرسول ﷺ ليس معرضًا فحسب؛ بل هو مشروع نوعي متكامل، يتم تقديمه بأسلوب معاصر، وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة، من خلال معرض عالمي متنقل، يضم مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، تشمل 14 محطة تفاعلية، وصُممت بدقة عبر خبراء محليين وعالميين، وكذلك فيلم وثائقي، وكتاب يروي قصة الهجرة.
وأضاف: عكف المركز على إعداد وتصميم المعرض لمدة ثلاث سنوات، بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا، بالتعاون مع شركائنا؛ ليخرج للعيان معرض ينافس المعارض الدولية، ويبتعد عن إطار التقليدية في طرائق العرض.
وأشار "الراشد" إلى أن المعرض يتناول استعراض مجموعة من القطع الأثرية من منسوجات ومخطوطات ومقتنيات، تعكس ثراء الحضارة الإسلامية؛ حيث عقد المركز شراكات عدة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، منها: المتحف الوطني بالرياض - مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية - متحف دار الفنون الإسلامية بجدة - جبل التركواز.