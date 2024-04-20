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"الصحة": برنامج "الزائر السري" أسهم في ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بنسبة "74,05%"
عبارة عن ممارس مدرب يتقمّص دور متلقي الخدمة لإبراز الإيجابيات وفرص التحسن
كشفت وزارة الصحة أن برنامج "الزائر السري" ساهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال الزيارات الميدانية، عبر تقييم أكثر من 19 نطاق خدمة.
وقالت الوزارة اليوم: بهدف تطوير الخدمات الصحية، يواصل برنامجُ "الزائر السري" تقييمَ أداء المنشآت الصحية.
وأضافت: البرنامج عبارة عن ممارس صحي مدرب على تقييم المنشآت الصحية يتقمّص دور متلقّي الخدمة لإبراز الإيجابيات وفرص التحسن للجهات المعنية.
وأردفت "الصحة": يسهم البرنامج في تعزيز الرقابة الذاتية بجميع قطاعات الوزارة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن "الزائر السري" أسهم في ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بنسبة "74,05%".