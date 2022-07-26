شاهد.. رئيس الوزراء اليوناني لولي العهد: أهنئك على رؤية 2030.. طموحة

وفي مقطع الفيديو الذي نشره حساب قناة "الإخبارية" على "تويتر" رحَّب رئيس الوزراء اليوناني بولي العهد في أول جولة أوروبية له بعد جائحة كوفيد – 19، مشيرًا إلى أنها فرصة لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات مهمة.