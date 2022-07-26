شاهد.. رئيس الوزراء اليوناني لولي العهد: أهنئك على رؤية 2030.. طموحة

هنَّأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رؤية 2030، ووصفها بالمشروع الطموح، كما أبدى سعادته باستقبال ولي العهد في أول جولة أوروبية له بعد الجائحة، وذلك أثناء جلسة المباحثات التي جمعتهما في العاصمة اليونانية أثينا.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره حساب قناة "الإخبارية" على "تويتر" رحَّب رئيس الوزراء اليوناني بولي العهد في أول جولة أوروبية له بعد جائحة كوفيد – 19، مشيرًا إلى أنها فرصة لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات مهمة.
ولفت "ميتسوتاكيس" إلى أن الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات المهمة بين الرياض وأثينا، ولاسيما في التعاون الاقتصادي، ومناقشة القضايا الإقليمية.
وهنَّأ رئيس الوزراء اليوناني الأمير محمد بن سلمان على رؤية 2030، ووصفها بالمشروع الطموح، كما أبدى رغبته في اكتشاف فرص جديدة بين البلدَيْن، وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى اليونان.
وبدأ ولي العهد جولة رسمية، تشمل اليونان وفرنسا؛ لتعزيز علاقات السعودية الخارجية في شتى المجالات، ومع مختلف دول العالم.