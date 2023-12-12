"الثقافة" تنظّم معرضًا استثنائيًا للاحتفاء بمسيرة خالد الفيصل

ويعكس معرض "موطن أفكاري" التزام الهيئة بتقديم منصةٍ تحتفي بالأعمال الفنية والأدبية للأمير خالد الفيصل.

وسوف يسلط المعرض الضوء على المسيرة العريقة لسموه في عالم الثقافة والأدب، وتوثيق تأثير الفن والشعر على المجتمعين المحلي والعالمي، ومن المتوقع أن يكون المعرض وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من المملكة ومن خارجها، لما يقدّمه من فرصة مميزة في استكشاف إرث الأمير خالد الفيصل، والتعرّف على مساهماته الإبداعية في عالم الفن والأدب".