تستقبل 70 ألف تبرع عيني للأسر المحتاجة بالرياض.. قصة عشرة أعوام على "احتواء"

عشرة أعوام من التطوّع

"سبق"، ومن باب المساهمة في دعم المبادرات الخيرية والنوعية، تُسلّط الضوء على فكرة "كسوة فرح" التي تتواصل في عامها العاشر على التوالي، وتستقبل التبرعات حضوريًّا للمعرض، أو من خلال الشراكة الخيرية مع عدد من تطبيقات التوصيل، وتهدف "الحملة" إلى الارتقاء بمفهوم التبرّع، وأن تكون رسالتها تقديم الجديد من الملابس، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المنخفض أو المنعدم، والتعاضد بين أفراد المجتمع، وتفعيل طاقات الشباب في مجال التطوّع، وتوعية الأسر بما يخصهم في الأمور الأساسية بالحياة من الناحية الدينية والصحية والثقافية، وأخيرًا تحقيق مبدأ الاستدامة واتباعه.