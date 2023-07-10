بعد إعلان "الأسبرتام" مادة مسرطنة محتملة.. "صحيفة" تطالب "الغذاء والدواء" بالتحرك لسحب هذه المنتجات من الأسواق

وتعلق الصحيفة قائلة: "أمام كل هذه المواد الصريحة والواضحة بشأن مجرد "الشك" في وجود تهديد صحي في أي منتج غذائي، وضرورة توفير نظام للإنذار السريع، وكذلك المنهج الوقائي الواضح، فإن منتجات مثل مادة الأسبرتام (إي 951) التي حذرت منها مؤسسات صحية دولية بشكل صريح وتعد مسببًا محتملاً للسرطان لا تزال تباع أيضًا بشكل صريح وعلني رغم أن هذه مخالفة صريحة للأنظمة، حيث علمت المنشآت الغذائية من خلال وسائل الإعلام بأن هناك دليلًا قويًا ومعلنًا ومحتملاً بأن هذه المادة مهددة للصحة، وكان الأولى في مثل هذه الحالة هو سحب هذه المنتجات فورًا من الرفوف حتى تصدر هيئة الغذاء والدواء قرارها بشأن تلك المواد، الذي تأخر بشكل غير مفهوم حتى الآن. الشيء ذاته كذلك فيما يتعلق بما نشرته وسائل الإعلام عن العطور التي تم منعها في الاتحاد الأوروبي أو بعض أنواع المنتجات الزراعية، التي تم إعلان زيادة نسب السمية فيها، أو بيعها خلال فترة الحظر".