"الراجحي": الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام يُعد أهم مستهدفات المستوى الثالث لرؤية 2030

وأكد المهندس الراجحي في كلمة بهذه المناسبة أن الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام يُعد أهم مستهدفات المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030، حيث يسهم البرنامج في قياس مستوى بيئة العمل لدى الجهات الحكومية، ومدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله، مشيراً إلى أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2023 بلغ 80%، متخطياً بذلك المعدل العالمي للقطاع العام، ومعدل القطاع الخاص في المملكة.