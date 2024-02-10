مكة.. تنفيذ حُكم القتل في سعودي تَسَتر على أحد الإرهابيين الهالكين مع علمه بمخططاته الإجرامية

وأضاف: أقدم/ حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر -سعودي الجنسية- على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني، من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به؛ مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفّذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسِب إليه، والحكم بقتله وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحقه.