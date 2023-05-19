أمير قطر وملك الأردن ونائب رئيس الإمارات وولي عهد الكويت يصلون إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وصل إلى جدة اليوم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى جدة اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
ووصل إلى جدة، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى جدة، اليوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.