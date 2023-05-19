أمير قطر وملك الأردن ونائب رئيس الإمارات وولي عهد الكويت يصلون إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.